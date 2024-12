Sterk Willem II vermaakt publiek en eindigt 2024 in linkerrijtje

Willem II gaat met een goed gevoel de korte winterstop in. Na de bekerblamage afgelopen donderdag tegen de amateurs van VV Noordwijk maakten de Tilburgers zondag voor eigen publiek indruk. Door de 4-1 winst op NEC eindigt de ploeg van trainer Peter Maes het jaar 2024 als nummer negen van de Eredivisie.

De Tilburgse aanhang toonde voor aanvang van het duel een aantal spandoeken, waarbij één doek in de beginfase over een klein deel van de supporters bleef liggen. Onder dat doek leek het wel een kleine vuurwerkwinkel, want na tien minuten werden over de gehele KingSide tientallen fakkels afgestoken. Scheidsrechter Richard Martens besloot het duel niet tijdelijk te staken, maar legde wel het spel stil, waarbij de spelers op het veld bleven wachten tot de rook wegtrok.

Na de knallende actie van de supporters, die de club ongetwijfeld weer een straf van de KNVB gaat opleveren, was het Willem II dat na twintig minuten op voorsprong kwam. Daar had het wel hoofd van NEC-verdediger Iván Márquez voor nodig, die zijn eigen doelman Robin Roefs uit Heeswijk-Dinther verschalkte. Het antwoord van de gasten volgde al snel. Doelman Thomas Didillon-Hödl had eerst nog een antwoord op een Nijmeegse inzet, maar op de rebound van spits Koki Ogawa was hij kansloos.

Nog voor rust was het de thuisploeg die opnieuw op voorsprong kwam. Spits Jeremy Bokila kroop goed voor zijn man en knikte een voorzet keurig in de hoek: 2-1. Op slag van rust was de publiekslieveling dicht bij zijn tweede goal, maar zijn kopbal ging dit keer naast. Willem II zocht in ieder geval tevreden de kleedkamer op, want het speelde één van de beste helften dit seizoen.

Reddingen goalie

Het eerste kwartier na rust was het de Willem II-doelman die de meeste aandacht naar zich toetrok. Met twee reddingen, waarvan vooral de tweede van grote schoonheid was, hield hij voor zijn team de voorsprong vast. Na ruim een uur sloeg de thuisploeg zelf toe. De snelle Nick Doodeman brak door op rechts, behield het overzicht en bediende Ringo Meerveld op maat: 3-1.

Het was daarna wachten op de 4-1. Bokila kreeg een kwartier voor tijd een grote kans op de beslissing van de wedstrijd. De spits ging de doelman voorbij, maar had vervolgens te weinig kracht om de op de lijn staande verdediger te passeren. Kort daarna leek alsnog de vierde treffer voor Willem II te vallen. Het Koning Willem II Stadion ontplofte, maar de treffer van invaller Emilio Kehrer werd op advies van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

De Tilburgse storm ging desondanks niet liggen en in de 86ste minuut was het toch 4-1. Voor Boris Lambert was het extra feestelijk, want het was zijn eerste treffer van het seizoen. Het publiek beloonde de ploeg in de slotfase met een staande ovatie en vierde na afloop uitgebreid feest met de spelers.

Linkerrijtje

Door de winst eindigt Willem II het kalenderjaar in het linkerrijtje op een negende plaats. Extra lekker voor de Tilburgse supporters is dat op doelsaldo NAC Breda is gepasseerd op de ranglijst. Na de winterstop mag de ploeg van trainer Peter Maes vol aan de bak met FC Twente (uit), Feyenoord (thuis), RKC Waalwijk (uit), AZ (thuis) en PSV (uit).