Brand in overkapping slaat over naar drie huizen, bewoners opgevangen

Drie huizen aan de Professor Mulderslaan in Oudenbosch zijn zondagavond ontruimd vanwege een brand. Het vuur ontstond rond negen uur in de overkapping van een van deze huizen en sloeg rond halftwaalf over.

De bewoners van de ontruimde huizen zijn opgevangen. Zij zijn niet gewond. De brandweer had de grootse moeite om te vlammen onder controle te krijgen. Bij het bestrijden van het vuur werd onder meer een hoogwerker ingezet. Door de brand werd de straat afgesloten voor het verkeer. De Veiligheidsregio liet rond halftwee zondagnacht weten dat de brandweer nog uren nog bezig zal zijn met de bestrijding van het vuur.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision