Temperaturen van rond de 10 graden maken deze kerst bijzonder zacht

De Kerstmis van dit jaar belandt volgens Johnny Willemsen in de top van de zachtste ooit hier in de provincie, sinds de metingen. Dat vertelde hij maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen van Omroep Brabant.

"Het weerbeeld tijdens Kerstmis is bewolkt, maar wel droog", vertelde Willemsen. "Er kan wel een spat motregen vallen, maar de hoofdmoot zal droog weer zijn." Daarbij komt de temperatuur uit op 10 of 11 graden.

"Dinsdag wordt echt een beetje vieze dag."