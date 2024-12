Siebe heeft een zeldzame aandoening: 'Peuter in lijf van 6-jarige'

Mariëlle Wijffelaars (42) uit Boxtel en haar man hebben twee kinderen van negen en zes. De jongste heeft de zeldzame MED12-gerelateerde aandoening. Dat houdt in dat hij een ontwikkelingsachterstand heeft. "Siebe is een peuter in het lijf van een 6-jarige. Zover ik weet hebben maar 35 mensen in Nederland dit syndroom", vertelt Mariëlle.

Al vrij snel na de bevalling van Siebe kregen Mariëlle en haar man te horen dat hij de MED12-gerelateerde aandoening heeft. Hier vallen verschillende syndromen onder. "We wisten niet wat we konden verwachten. Siebe kon - heel oneerbiedig gezegd - een kasplantje worden of een 'normaal' kindje dat met enige ondersteuning kan functioneren. Uiteindelijk zit Siebe ergens in het midden, denken wij."

Het syndroom komt zo weinig voor dat er niet veel informatie over te vinden is. "In de medische wereld is er ook nog maar weinig over bekend. Nadat wij de diagnose van Siebe kregen, moesten we het zelf uitzoeken. We konden niet terecht bij het consultatiebureau, want daar kijken ze alleen naar gemiddelde kindjes. We misten toen echt iemand die ons advies kon geven."

Een paar jaar geleden was het nog maar de vraag of Siebe ooit zou kunnen lopen. "Toen hij twee jaar was, kregen we een statafel. Dat is een tafel met een plateautje. Daar zet je hem op. Het is net een martelwerktuig, echt verschrikkelijk, maar daardoor ging hij zijn spieren trainen om te staan", vertelt Mariëlle. Ook kreeg Siebe een hulploopmiddel waarmee hij anderhalf jaar geleden leerde lopen. "Dat is echt heel fijn."