Schoonmaken in seksbioscoop, Merlijn zoekt 's nachts naar speciale verhalen

Of het nu gaat om bezoekers van een Helmondse seksbioscoop of een crimineel die 's nachts niet kan slapen omdat hij terminaal is. Presentator Merlijn Passier duikt voor zijn nieuwe programma 'Merlijn en de Nachtbrakers' het duister in op zoek naar bijzondere verhalen in Brabant. "We willen alles laten zien wat mensen in de nacht doen."

In Brabant brandt nog lang licht, maar als de nacht dan eindelijk valt gaat Merlijn de straat op. Voor zijn nieuwe programma gaat hij langs bij mensen die over een gevoelig of 'geheim' onderwerp willen praten. Sommige afspraken worden vooraf gemaakt, maar er is in elke aflevering ook genoeg ruimte voor spontane ontmoetingen. De eerste draainachten zitten er inmiddels op en dat heeft al heel wat opgeleverd. Zo is Merlijn al in een seksbioscoop in Helmond geweest. "Dat was heel bijzonder", lacht hij. "Ik dacht dat dit gewoon een plek is waar mensen naar seksfilms kijken, maar het blijkt ook een ontmoetingsplek te zijn. Via een forum kunnen mensen daar met elkaar afspreken." Dus besloot de presentator een kijkje te gaan nemen in de bioscoop. "We zijn daar naar binnen geweest en ik heb meegeholpen om de zaak schoon te maken", vertelt hij. "We doen niet aan censuur. We willen alles laten zien wat mensen in de nacht doen en wat ze leuk vinden."

Merlijn in de seksbioscoop.

Naast het programma is er ook een platform opgezet. "We hopen dat dit een online community kan worden en dat kan blijven bestaan nadat het programma is afgerond." Op het platform kunnen mensen (anoniem) opbiechten wat ze 's nachts allemaal uitspoken. Dat wordt momenteel al gedaan, want zo kwam Merlijn bij de seksbioscoop terecht. Ook is Merlijn in Roosendaal op bezoek geweest bij Boris*. "Hij was een portier bij een club, maar hij is uiteindelijk in het verkeerde milieu terechtgekomen. Hij werd crimineel, heeft drugs gehandeld en een drugslaboratorium opgezet", vertelt Merlijn. "Nu is hij in de laatste paar weken van zijn leven want hij heeft kanker. Hij wil biechten en hij vertelt ons daarover." In een aflevering komen meerdere mensen en verhalen aan bod. "Maar een verhaal zoals Boris past eigenlijk niet volledig in een aflevering. Daarom gaan we van zulke verhalen ook een langere versie maken en dat online zetten op het platform. Zo komen verhalen nog beter tot z'n recht."

"In de nacht zit er misschien net iets minder een rem op om ergens over te vertellen."

Nadat Merlijn weer wegging bij Boris kwam hij op straat twee dames tegen. "Dat was rond half vier. We doken Roosendaal in en de twee dames hadden behoorlijk diep in het glaasje gekeken. Dat leverde een leuk gesprek op over verbroken relaties. Zo kom je erachter dat ieder mens een verhaal heeft. In de nacht zit er misschien net iets minder een rem op om ergens over te vertellen." Soms komt Merlijn op plekken waar het niet zo voor de hand ligt dat er in de nacht ook van alles gaande is. "In een uitvaartcentrum moet je 's nachts paraat staan. We werden om half twee 's nachts gebeld dat er een melding van een overledene was", vertelt hij. "We mochten overal bij zijn: van het moment dat de lijkwagen het mortuarium in rijdt, het lichaam eruit wordt gehaald en op tafel gelegd tot aan het moment dat de mond wordt dichtgenaaid."

Het televisieprogramma wordt vanaf mei uitgezonden op Brabant+. Tot die tijd kan iedereen al op het platform Merlijn en de Nachtbrakers terecht en via een nieuwsbrief op de hoogte blijven van nieuwe geheimen. “Laten we samen taboes doorbreken, want schaamte is nergens voor nodig”, vindt Merlijn. Op de website kan iedereen zijn verhaal insturen en er wordt alvast een tipje van de sluier gegeven over het programma.