Man steekt barbecue aan op elfde etage, brandweer rukt met zes wagens uit

De brandweer was maandagmorgen te vroeg voor het kerstdiner. Ze rukte met zes brandweerauto's uit naar een balkon aan De Greide in Eindhoven, waar flink wat rook vanaf kwam. Alleen bleek bij aankomst dat de bewoner op de elfde etage deze 23 december had uitgekozen om te gaan barbecueën.

Het bewuste appartement ligt op de elfde etage van het appartementencomplex. In vol ornaat met ademmaskers en brandslangen klommen de brandweerlieden naar boven. Politie en ambulance waren alvast op de hoogte gebracht. Maar bij aankomst bleek de bewoner zich van geen kwaad bewust. Hij had de barbecue aangestoken om een gerechtje te roken: geen brand, geen gewonden, gewoon honger. Of het gerecht daadwerkelijk voor de maandagmorgen was bedoeld, of alvast voor het kerstdiner, is niet bekend.