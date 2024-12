Willy en René: 'PSV heeft voetballes gegeven aan die Rotterdammers'

Een heerlijke wedstrijd waarin PSV heer en meester was. Dat is de conclusie van de gebroeders Van de Kerkhof na de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar tegen Feyenoord. "We hebben voetballes gegeven aan die Rotterdammers", zo zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Toch blijft de vroegere rechtsbuiten ook kritisch. "Het eerste kwartier na rust was het billenknijpen en had Feyenoord ook weer terug in de wedstrijd kunnen komen." Broer Willy bekijkt dat nuchter: "Je kunt nou eenmaal niet negentig minuten domineren." Willy vond dat Mauro Júnior de absolute uitblinker was. "Hij speelde een heerlijke wedstrijd en deed echt alles goed. Hij was zó dominant aan die linkerkant. Hadj Moussa kwam totaal niet in de wedstrijd voor en dat was de verdienste van Mauro Júnior." René had vooral een eervolle vermelding voor Jerdy Schouten die weer helemaal terug is van weggeweest. "En ik vond het opvallend dat Perišic speelde in plaats van Bakayoko. Dat was een hele goede zet dus daar moet ik Bosz een compliment voor maken."

"Lozano had waardiger afscheid verdiend."

Maar kritiek heeft René ook op de trainer. "Lozano mocht uiteindelijk maar twee of drie minuten meedoen in zijn laatste wedstrijd. Ik vind dat Lozano een waardiger afscheid had verdiend, laat hem dan vijftien, twintig minuten meespelen. Dan kan hij nog iets presteren. Ik vind dat een foutje van Bosz." Wat Willy betreft, had Lozano ook wat meer speeltijd mogen krijgen. "Maar zo werkt het nou eenmaal in topsport." Na de korte winterstop zal Lozano er dus niet meer bijzijn maar voor de rest lijkt er niet veel te veranderen in de selectie. "Ze moeten niemand laten gaan. ook Pepi niet, die snapt ook wel dat hij het bij PSV heel goed heeft", zegt Willy. Net als zijn broer vindt hij het ook niet nodig om de selectie komende maand te versterken. "We hebben nu al zo'n 25 spelers en daar zitten, ook zonder Lozano, nog genoeg aanvallers bij. Dat is meer dan genoeg."

"Sorry, spijkertje vergeten."

De openingsgoal van Noa Lang was om meerdere redenen bijzonder. Hij schoot hem zo hard binnen dat het net aan één kant losliet. "Ja sorry, ik heb de netten vastgemaakt, maar ik had een spijkertje vergeten", grapt Willy. Het moment bracht herinneringen naar boven aan een incident uit 1974 toen Willy van der Kuijlen tegen Wageningen dwars door het net trapte. "Via het bord achter het doel kaatste de bal weer terug dus dacht scheidsrechter Keizer dat-ie naast was. Maar toen ging hij kijken en zag hij het gat in het net enkregen we alsnog de goal." Behalve dit fraaie voorval, bespreken de broers in de podcast ook de ideale opstelling en blikken zij alvast vooruit naar 2025.