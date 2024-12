Van der Poel wint na rentree als veldrijder ook tweede cross

Mathieu van der Poel heeft ook zijn tweede veldrit van deze winter gewonnen. Nadat hij het veldritseizoen zondag aftrapte met winst, was hij maandag ook de beste in Mol.

In tegenstelling tot een dag eerder in Zonhoven hield Van der Poel zich aanvankelijk rustig, om pas halverwege in de aanval te gaan. Daarna reed hij de laatste zes ronden bij het Zilvermeer alleen voorop.

Achter hem was de tweede plaats voor de Belg Laurens Sweeck. Diens landgenoot Michael Vanthourenhout finishte als derde.

Van der Poel had zondag bij zijn rentree in het veld al met groot machtsvertoon de wereldbekercross van Zonhoven gewonnen. In Mol zou hij voor het eerst zijn rivaal Wout van Aert treffen. Maar de Belg, die net als Van der Poel een beperkt crossprogramma rijdt, meldde zich zaterdag al af wegens ziekte.