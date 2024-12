Loslopende viervoeter leidt tot massale reddingsactie op de snelweg

Meerdere hulpdiensten zijn zondag massaal uitgerukt naar de A17 bij Moerdijk voor een hond die daar losliep op de snelweg. Bij de meldkamer kwamen verschillende verontruste belletjes binnen, met de boodschap dat het baasje van de hond achter het dier aan over de vluchtstrook rende.

Het baasje van de hond had haar auto op de vluchtstrook geparkeerd om het dier te vangen. Maar die had duidelijk andere plannen, want de hond liet zich op geen enkele manier vangen.

Meerdere politiewagens reden ondertussen richting de snelweg. En ook Rijkswaterstaat sloot zich bij de achtervolging aan.

Snelweg afgesloten

Zo rende niet veel later een klein leger aan hulpverleners over de vluchtstrook om de hond te vangen. De viervoeter wist echter keer op keer te ontsnappen. Toen bleek dat het dier zich nog niet zomaar gewonnen gaf, sloot de de politie de snelweg af om de hond veilig te kunnen vangen.

Van al dat rennen moet de viervoeter honger hebben gekregen, want wat hondenvoer bleek de sleutel. Een agent wist de hond met wat voer naar zich toe te lokken en kon hem zo vangen. Na ongeveer een halfuur was de snelweg weer vrij voor het verkeer.

De hond ligt inmiddels weer veilig in z'n mand. Hoe de hond op de snelweg terechtkwam, is niet duidelijk. Hij was volgens de politie wel als vermist opgegeven in Zevenbergschen Hoek.