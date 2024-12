Vermiste Yoran is na een jaar nog niet terecht, toch blijft Pave volhouden

Precies een jaar geleden raakte Yoran Krol uit Sleeuwijk vermist. Na een feestje op 23 december verdween de zestienjarige jongen. Sindsdien zijn er allerlei zoekacties op touw gezet, maar zijn lichaam is nooit gevonden. Toch houdt vrijwilliger Pave Verbeek steevast vol. Eén jaar na dato is Pave nog altijd op zoek naar Yoran.

Week in, week uit - op sommige momenten zelfs dagelijks - struint Pave langs de Merwede op zoek naar de vermiste jongen. Bewapend met zijn drone is hij nog altijd op zoek naar aanknopingspunten om de zaak op te kunnen lossen. Maar wat drijft Pave dat hij zich zo heeft vastgebeten in dit mysterie?

“Ik heb zelf een zoontje”, vertelt de vrijwilliger. “Ik ben een alleenstaande vader. Als mijn zoon vermist zou raken, zou ik ook op deze manier zoeken. Het verhaal blijft me raken en daarom blijf ik volhouden.”

Samen met andere vrijwilligers van het Nationaal Drone Team Search and Rescue heeft Pave nu een techniek ontwikkeld om snel grote gebieden door te speuren. “We vliegen met een drone over het gebied die continu foto’s maakt”, vertelt hij. “Vervolgens bekijkt een programma de foto’s en rekent binnen een milliseconde uit of er menselijke resten in het zicht liggen.” Op deze manier hoopt Pave iets van Yoran terug te vinden om zijn ouders enige rust te kunnen brengen.

Er is vaak naar Yoran gezocht, onder meer met de grootste burgeractie ooit in Nederland. In januari zochten 2500 vrijwilligers naar hem. De tante van Yoran was daar erg van onder de indruk. “Ik krijg er gewoon kippenvel van. Dat zoveel mensen, waarvan veel de familie niet eens kennen, zijn komen zoeken, dat doet echt heel veel voor ons.”

Het afgelopen jaar is er vaak actie ondernomen, bekijk hier een overzicht: