Drones vliegen boven PI in Vught, gevangenis omringd door agenten

De PI in Vught is maandagavond een tijdlang omringd geweest door een grote hoeveelheid agenten. Oorzaak daarvan waren meerdere verdachte drones boven de gevangenis. Aanvankelijk gingen er volgens de politie geruchten over een mogelijke ontsnappingspoging, maar dat was volgens een woordvoerder niet het geval.

De politie stond op verschillende plaatsen rondom het complex. Er zouden ongeveer negen politieauto's bij betrokken zijn. Niet alleen de regionale eenheid was aanwezig, ook de landelijke politie was ter plaatse. De agenten droegen kogelwerende vesten. Ook vloog er een politiehelikopter boven het gebied.

Na ongeveer anderhalf uur is de politie vertrokken, omdat de drones niet meer werden gezien. De Officier van Dienst (OvD) bevestigt dat de politie wel zelf 'meerdere drones' heeft zien vliegen. Hoeveel het er precies zijn, is nog onduidelijk.

"Wij gaan altijd van het ergste uit in een geval als dit. Zeker rond de PI", vertelt de OvD. "Dit is een no-fly zone, dus het luchtruim boven de PI wordt continue landelijk in de gaten gehouden. De beveiliging van de PI zelf is nog altijd aanwezig, dus als er weer wat gezien wordt, schalen we eventueel weer op. Maar we kunnen niet continu blijven staan.”

No-fly zone

Het luchtruim boven de PI Vught is al sinds 2020 afgesloten en is op dit moment dus een zogenoemde 'no-fly zone'. Dat betekent dat er dus absoluut niks in nabijheid van de gevangenis mag vliegen. Het vliegverbod werd in oktober nog verlengd tot 2025.

De gemeente liet toen weten dat het verbod een 'stevige, ingrijpende maatregel' is, maar het zou nog steeds nodig zijn voor de veiligheid van inwoners, medewerkers en bezoekers van het gebied. Dat het verbod maandagavond werd geschonden, is voor de politie dus reden om meteen groots uit te rukken.

Gevaarlijkste gevangenen

Onder de PI Vught valt ook de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). Daarin zitten de gevaarlijkste gevangen van ons land, zoals Willem Holleeder. Eind 2019 kwam daar ook Ridouan Taghi bij.

Taghi is tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor verschillende moorden rond het Marengo-proces. Voor Taghi werd destijds een speciale afdeling gebouwd in de EBI. Eerst zat hij op een afdeling met zes cellen, maar nu zit hij helemaal alleen op een afdeling.