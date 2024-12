112-nieuws: Pick-up raakt van A2 en crasht op de N2 • auto uitgebrand

13.24

In de achtertuin van een huis aan de Puccinistraat in Boxtel woedde een felle brand. Daardoor werden de overkapping en een deel van een schuur verwoest. Iemand was al begonnen met het blussen van de brand met een tuinslang. Dat lukte vrij goed, maar die persoon ademde wel wat rook in en moest door ambulancepersoneel gecontroleerd worden. De brandweer heeft er voor gezorgd dat het vuur definitief geblust is.