Ingang appartementen doorzeefd met kogels, tientallen kogelgaten ontdekt

Op de ingang van een appartementencomplex aan de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg is maandagnacht tientallen keren geschoten. De kogelgaten werden dinsdagochtend ontdekt, de stoep en het fietspad voor het complex liggen bezaaid met kogelhulzen.

Buurtbewoners hoorden rond drie uur maandagnacht knallen, maar pas dinsdagochtend werden de kogelinslagen ontdekt. Het gaat om zo'n 25 tot 30 kogelgaten in de glazen toegangsdeur. De kogels hebben in de hal van het complex ook schade veroorzaakt, de kogelgaten zitten in de brievenbus en in de liftdeur tegenover de ingang.

Over de kogelhulzen zijn door de politie kegels geplaatst. Met een politiehond wordt gezocht naar overige kogelhulzen. De politie doet uitgebreid onderzoek. Mensen die tips hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.