Kerstaankoop voor NAC: club legt keeper Lamprou vast

NAC Breda heeft de Griekse keeper Kostas Lamprou vastgelegd tot het einde van het seizoen. Hij vervangt doelman Tein Troost, die per 1 januari wordt verhuurd aan de Ierse club Cork City. De 33-jarige Lamprou was de afgelopen maanden clubloos.

De 33-jarige Lamprou heeft al de nodige ervaring in de Eredivisie. Hij keepte onder meer bij Feyenoord, de club die hem op jonge leeftijd oppikte. Hij speelde ook voor RKC Waalwijk, Ajax, Willem II, Vitesse en PEC Zwolle. In totaal keepte de Griek 186 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij 275 doelpunten tegen kreeg. In totaal hield hij 39 keer de nul.

Naast Lamprou heeft NAC - de huidige nummer 10 van de Eredivisie - ook nog doelmannen Daniel Bielica en Roy Kortsmit tot zijn beschikking.