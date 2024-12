Autoverhuurbedrijf van broers stopt na 104 jaar: 'Dat doet wel pijn'

Na meer dan honderd jaar komt er een einde aan het familiebedrijf Ovéka B.V. uit Breda. Er is geen opvolger voor het autoverhuurbedrijf van broers Henk (73) en Ger (65) de Vos. En dat vinden de twee jammer, maar ze willen ook gaan genieten van hun vrije tijd. "Het is tijd voor onszelf."

Al in 1921 startte de opa van Henk en Ger het autoverhuurbedrijf in Klundert. "Opa zat in de verkoop. Later is de verhuur er ingeslopen want vroeger hadden de mensen geen auto hè", vertelt Henk. Zijn vader nam het familiebedrijf in 1947 over van zijn opa en vanaf 1988 is het in handen van de twee broers.

Ovéka staat voor Ottevanger, de Vos en Klundert. "Het is begonnen in Klundert. Ottevanger was monteur en mijn opa was boekhouder. Aan het eind van de oorlog is het daar allemaal platgegooid", vertelt Henk. "Vlak na de oorlog zijn we doorgegaan in de Oranjeboomstraat in Breda."