Jolanda organiseert kerstdiner omdat 'niemand alleen mag zijn met kerst'

De kerstgedachte staat hoog in het vaandel bij Jolanda Brakels uit Gemert. Ze vindt dat niemand met kerst eenzaam mag zijn en organiseert daarom een kerstdiner voor dorpsgenoten die de kerst anders alleen door zouden moeten brengen. Het diner wordt verzorgd door koks, ietwat jonge obers en er komt zelfs een zangkoortje langs.

De woonkamer van Jolanda is doordrenkt met kerstsfeer. Overal hangen lichtjes, slingers en knus kaarslicht verlicht de gedekte eettafel. Maar liefst zeventien mensen schuiven vanavond bij haar aan. En Jolanda heeft veel lekkers voor ze in petto: ze krijgen een selectie van elf verschillende gerechten voorgeschoteld. "Er worden amuses, soepjes en heel veel verschillende schalen op tafel gezet. Daarna sluiten we af met een koffietje met wat lekkers", vertelt de gastvrouw.

Aan de eettafel zit bijvoorbeeld een vrouw die haar partner is verloren, en dit jaar voor het eerst kerst in haar eentje door zou brengen. "Ook zitten er mensen die een klein sociaal netwerk hebben, bijvoorbeeld door ziekte", vertelt Jolanda.

Dit is trouwens niet de eerste keer dat Jolanda zich van haar beste kant laat zien tijdens de feestdagen. "Ik doe ieder jaar iets voor een goed doel met kerst", vertelt ze. "Maar dit jaar wilde ik zeker weten dat iedere euro die ik uitgeef goed wordt besteed." Daarom nam ze het heft in eigen hand, en ontstond het idee om een kerstdiner te organiseren.

Afgelopen zomer ging ze poolshoogte nemen bij de gemeente, om te peilen of er überhaupt vraag naar is. Die was er. "De gemeente gaf aan dat er best veel mensen blij zouden zijn met het initiatief", vertelt de initiatiefnemer. Vanaf dat moment is het balletje écht gaan rollen.