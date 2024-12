112-nieuws: auto op z'n kant • brand in pand voor arbeidsmigranten

23.35

De brandweer is met meerdere tankautospuiten uitgerukt voor een brand bij een pand waar arbeidsmigranten wonen aan de Spaarpot in Geldrop. Het bleek om een brand in de meterkast te gaan. Het was even de vraag of er nog mensen in het pand waren, maar dit bleek niet het geval te zijn. Er raakte niemand gewond.