Dit doet het weer tijdens de kerstdagen

Dat we dit jaar geen witte kerst krijgen zal niemand verrassen. Volgens Donny de Koning van Weerplaza blijft het nog even grijs. De schaatsen kunnen ook in de kast blijven staan: aan de temperatuur verandert weinig.

"Tijdens de kerstdagen blijft het rond de 10 of 11 graden", zegt de weerman. "Dat is een stuk warmer dan gebruikelijk, normaal is het in deze tijd van het jaar maar 6 graden." Ook blijft het grijs. "Er kan sprake zijn van nevel of mist en er kan af en toe een spat motregen vallen."

Waterig zonnetje

In aanloop naar het weekend blijft het nog even rustig. "Voor vrijdag en zaterdag zien we grotendeels dezelfde verwachtingen, met aan het eind van de vrijdag nog wel kans op een waterig zonnetje."

Aan de rust lijkt daarna wel een einde te komen. "In het weekend draait de wind naar het westen en krijgen we meer zon", vertelt de weerman. "Na het weekend wordt het onrustig en bestaat de kans dat het een winderige jaarwisseling wordt."