Leeuwen smullen van kerstdiner in safaripark: dit staat op het menu

Niet alleen mensen genieten deze dagen van een kerstdiner. Ook de dieren in safaripark Beekse Bergen worden extra verwend. Op het menu staat onder meer gans, groentetaart en kerstfruit.

Het kerstdiner is inmiddels traditie in de Beekse Bergen. "Jazeker," legt dierverzorger Dililah Snijders uit. "Ieder jaar krijgen ze een lekker kerstdiner. Hopelijk gaan ze er dit jaar weer van genieten."

Dililah kan er wel om lachen. "Het is nog heel spannend voor ze. De welpjes waren er vorig jaar al wel, maar toen waren ze nog zo klein dat ze met hun moeder mee aten. Nu moeten ze het voor het eerst zelf uitzoeken. En dat is een geluk voor Mandela. Die is alle dozen al langs gegaan en heeft genoeg ganzen vandaag. Hij ligt straks met vier pootjes de lucht in uit te buiken."