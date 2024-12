Man (31) vliegt door de vangrail van A59 na achtervolging

Een 31-jarige bestuurder uit Waalwijk is in de nacht van woensdag op donderdag dwars door de vangrail van de A59 heen gereden. Hij negeerde een stopteken, had alcohol op en bleek een valse nummerplaat te hebben.

De politie zag rond half vier in de nacht een auto rijden die de aandacht trok. Na een stopteken ging deze er met hoge snelheid vandoor. Het werd een korte achtervolging, waarna de auto via een vangrail tot stilstand kwam. De auto crashte op de kruising van de Industrieweg met de Altenaweg, die parallel aan de A59 liggen. Doordat hij dwars door de vangrail ging, belandde hij op de A59. De bestuurder en de twee inzittenden raakten niet gewond. De politie maakt een proces verbaal op.