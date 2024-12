Zo ontweek Lex een maand lang het nummer Last Christmas van Wham!

Van 1 december tot kerstavond het nummer Last Christmas van Wham! ontwijken. Het is Lex Brouwers (29) uit Tilburg gelukt. Hij smeedde een geraffineerde techniek voor de 'Whamageddon'. Een slopende afvalrace waarin deelnemers 24 dagen lang de hit van George Michael moeten zien te vermijden. En echt, in december is dat héél lastig.

Whamageddon is een soort spelletje, een challenge die ontstaan is op het internet. Je bent zelf de scheidsrechter en de regels zijn simpel. Je mag géén Last Christmas horen. Helemaal niet. Remixen zijn nog toegestaan, maar zodra je de drums en belletjes van de originele kerstkneiter van George Michael en Andrew Ridgeley hoort, ben je af. Dan ga je naar het Whamhalla. En mag je het volgend jaar opnieuw proberen. "Ik hou wel van een leuke challenge en van spelletjes", vertelt Lex erover. Hij kwam de uitdaging een jaar of vijf geleden tegen op Facebook en wilde het wel eens proberen. "Destijds ben ik er best wel onbevangen ingestapt. Maar het is me toen niet gelukt. Eigenlijk nog geen enkele keer, tot nu." Jaarlijks was het blinde paniek. "Het tweede jaar dacht ik: kom maar op, ik snap het spel nu. Maar kwam het nummer 's nachts plotseling ergens voorbij. En vorig jaar hoorde ik opeens de doffe drums uit een klaslokaal komen. Terwijl ik het notabene nog aan mijn studiegenoten had verteld." Dit jaar hoefde Lex in principe nergens naartoe. "Behalve om boodschappen te doen", vertelt-ie. Maar hij had zich goed voorbereid. Zodra hij de drempel van de wit-blauwe supermarktgigant over stapte, deed hij zijn koptelefoon op, met zijn muziek op vol volume. Daar bovenop zette hij zijn geluiddempende noisecanceling aan. Allemaal om Last Christmas buiten te sluiten. "Ik ben één keer gebeld in de Appie, toen raakte ik even in blinde paniek omdat de muziek stopte. Ik hoorde opeens Bløf door mijn zelfgebouwde geluidsbarrière heen."

"Mijn tactiek was: professioneel ontwijken."

Maar gelukkig: hij bleef in de race. "Professioneel ontwijken", noemt hij zijn tactiek. Als hij zijn telefoon ontgrendelde, zette hij het geluid meteen op z'n allerlaagst. Hij zat niet op TikTok en raakte al nerveus als hij iets blauws voorbij zag komen, uit angst voor de kerstreclame van Albert Heijn. Daarin speelt Wham! dit jaar namelijk de hoofdrol. Lex cancelde Wham! op het Spotify-account van zijn moeder, zodat hij bij haar thuis niet onverwacht door het zingende duo verrast zou worden. Zijn vrienden waarschuwde hij vooraf, als hij meereed in de auto, zodat ze absolúút geen SkyRadio op zouden zetten. Zijn werk deed hij in stilte, zonder radio. En hij zocht zelf naar Wham!-vrije playlists als hij die rust beu was.

"Zelfs mijn moeder is trots op me."