Stylist betast model tijdens 'horrorshoot' en moet twee dagen de cel in

Een stylist die een model heeft aangerand tijdens een fotoshoot in een café in Breda krijgt daarvoor een celstraf van twee dagen. Dat heeft de rechtbank in Breda deze week geoordeeld. De man smeerde het model in met een crème en zat aan haar borsten. Hij heeft zich laten leiden door zijn seksuele driften, vindt de rechtbank.

De vrouw was blij met haar eerste betaalde modellenklus, maar die draaide uit op een ‘horrorshoot’. In een café in Breda werd ze aangerand door de stylist. Ze werd door hem ingesmeerd met een speciale crème en overal betast, zo bleek tijdens de zitting in de rechtbank in Breda, twee weken geleden.

Duidelijk werd dat deze stylist een bijzondere werkwijze had. Hij vertelde dat hij een speciale crème had die de modellen ‘zou laten stralen’. De vrouw, die voor het eerst modellenwerk deed, vond het maar vreemd. Daarna werd het nog vreemder toen de stylist complimenten ging maken over haar borsten en haar ging betasten, onder het mom van styling.

“Wauw, elke man zou op jouw lichaam geilen”, zou de stylist volgens de vrouw hebben gezegd. “Niemand kan geloven dat dit mijn baan is. Jouw borsten zijn perfect.” Tijdens de shoot trok de stylist ook nog een strapless jurk naar beneden waardoor de vrouw met ontbloot bovenlijf in het café stond. Ook dreigde de stylist steeds dat zij voor de kosten van de shoot moest opdraaien als ze niet gewoon meewerkte.

'Typisch mannetje'

Andere aanwezigen viel het ook op dat de stylist een vreemde werkwijze had. Zo belde een andere vrouw met het modellenbureau om te vertellen dat hij erg intimiderend was. Ze werd overal aangeraakt en ingesmeerd. En de aanwezige fotograaf verklaarde dat de stylist de borsten van modellen op de goeie plek duwde als die niet goed zaten. “Typisch mannetje vonden we”, verklaarde hij bij de politie. “Hij was aan het plukken en dat hoort niet. Ik heb de modellen geadviseerd er iets van te zeggen of te stoppen.”

De stylist zelf was niet bij de zitting aanwezig. Hij woont tegenwoordig in Indonesië. Volgens zijn advocaat is zijn werkwijze misschien wat grof, maar nergens was sprake van dwang. Ook ontkent de stylist dat hij bijvoorbeeld de vrouw in de buurt van haar intieme delen heeft ingesmeerd. “Ze had het ook zelf mogen doen, maar dat heeft ze niet gezegd”, verklaarde hij eerder.

Terminaal ziek

Het voorval speelde bijna acht jaar geleden. De rechtbank vond dat de zaak veel te lang is blijven liggen en hield daar bij de straf ook rekening mee. Zijn advocaat vertelde dat de man terminaal ziek is. De man zou nog maar een jaar te leven hebben.

De vrouw heeft nog altijd last van het voorval. Door de aanranding en intimiderende werkwijze is ze misschien wel een mooie loopbaan als model misgelopen, denkt ze. Ze eiste dan ook een schadevergoeding van ruim 13.000 euro aan materiele en immateriële schade. De rechtbank kende haar een uiteindelijk een schadevergoeding van ruim 2400 euro toe.