A2 heeft een primeur: de allereerste Tweede Kerstdag-file

Er staat ruim een uur file op de A2 in de richting van Den Bosch naar Maastricht. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is daarom dicht en verkeer wordt omgeleid via de N2.

Daarmee hebben we de primeur van de allereerste file op Tweede Kerstdag te pakken. Er is een kettingbotsing tussen meerdere voertuigen gebeurd, waaronder één vrachtwagen, die nu geborgen moeten worden. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond één uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven.