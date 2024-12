Moe maar voldaan: 'Hierdoor kan ik meer eten tijdens het kerstdiner'

Een bezoek aan de meubelboulevard, een filmmarathon of een bezoekje aan een pretpark. Op tweede kerstdag is er veel te doen, zoals bij de Vughtse sportclub Prins Hendrik waar het donderdag erg druk was met hardlopers. Mattijs van der Laan genoot van de 15 kilometer tijdens de Kangoeroeloop. "Veel mensen vragen waarom ik mezelf dit aandoe. Maar ik vind het geen rare traditie, het geeft je een goed excuus om extra veel te eten tijdens het kerstdiner."

Samen met zijn oom liep Mattijs een mooie route van 15 kilometer door de bosrijke omgeving van Vught. "Ik woon in Utrecht, maar ik loop ieder jaar mee in mijn oude woonplaats Vught. Daarna gaan we met de familie hier vlakbij aan tafel, een mooie dag." De Kangoeroeloop is een traditie in Vught en omgeving. Ruim 10 jaar geleden deden er 3000 sportievelingen mee, maar door corona zakte dat aantal in elkaar. De laatste jaren is de weg omhoog weer ingeslagen, met dit jaar 2500 deelnemers, zeker 400 meer dan vorig jaar.

"Droom van atleten voor mijn arrenslee."

"Dit is een mooi evenement waar ik altijd bij aanwezig ben", aldus de 'kerstman' die samen met wereldtopper en Prins Hendrik-lid Cathelijn Peeters het startschot mocht verzorgen. "Ik droom ervan dat ik in de toekomst een aantal atleten voor mijn arrenslee heb zodat ik nog wat harder kan." De Vughtse sportclub deed er alles aan om de deelnemers een kerstsfeer te bezorgen. Overal langs de atletiekbaan stonden kerstbomen, er was verlichting en de glühwein en worstenbroodjes ontbraken uiteraard niet. Bij de hardlopers zelf waren overigens maar weinig kerstartikelen te zien.

"Wat een grote groep enthousiaste mensen."

"Ja, de kerststemming onder de hardlopers valt een beetje tegen. Hopelijk dat wij een trend in kunnen zetten", aldus Kick Verlouw uit Ammerzoden die met zijn gezin meeliep. "Maar leuk is het wel om hier te zijn en wat een grote groep enthousiaste mensen", zegt Maud. Na afloop stroomden de hardlopers in groepjes binnen. Bij de één was geen vermoeidheid te zien, de ander moest echt even op adem komen na een eindsprint. Bij een vader was de kleur van zijn gezicht zelfs veranderd door de kou. "Hij lijkt wel paars, even snel een foto maken", zegt zijn zoon met een lach op zijn gezicht.

Jurre, Max, Gijs en Samuel. (Foto: Leon Voskamp)