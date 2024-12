Schuurtje brandt volledig uit midden in woonwijk

Een schuurtje achter een hoekwoning aan het Aspergeveld in Berghem is in de nacht van donderdag op vrijdag helemaal uitgebrand. De vlammen ontwikkelden zich daarna snel tot een uitslaande brand.

De brand ontstond rond vier uur 's nachts in de woonwijk Piekenhoef. De brandweer zette een blusvoertuig en waterwagen in om de brand onder controle te krijgen. Het schuurtje is helemaal uitgebrand. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

