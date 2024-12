KNMI waarschuwt voor een mistige ochtend, code geel afgegeven

Het KNMI waarschuwt vrijdagochtend voor mist. De mist kan plaatselijk dicht zijn met een zicht van minder dan 200 meter. Daarom geldt in de hele provincie code geel.

Omdat het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter is, raadt het weerinstituut bestuurders aan om hun mistlampen aan de voorkant aan te zetten en extra afstand te houden van andere weggebruikers. Mistlampen aan de achterkant zijn pas toegestaan als het zicht minder dan 50 meter is.

Vanwege de mist is code geel afgegeven in Noord-Brabant. Ook in de rest van het land geldt code geel, behalve op de Waddeneilanden. Later in de ochtend zal de mist vanzelf wegtrekken.