Dronken bestuurster rijdt tegen politieauto aan

Een dronken automobiliste is tegen een politieauto gebotst in de nacht van donderdag op vrijdag. Dit schrijft de politie Best/Oirschot op Instagram.

De politie kreeg een melding dat iemand onder invloed rond zou rijden. Waar diegene precies reed is niet duidelijk. Niet veel later zagen agenten de bestuurster in haar auto op de weg. Ze gaven haar een stopteken. Ze stopte, maar gaf ineens toch gas en reed tegen de auto van de agenten. Er vielen geen gewonden en de schade viel mee, laat de politie weten.

De vrouw had bijna vier keer meer gedronken dan toegestaan. De ademanalyse die de agenten deden bij de vrouw gaf 835 µg/L (microgram per liter) aan. Een ervaren bestuurder mag niet meer dan 217,39 µg/L hebben. Dat staat gelijk aan ongeveer twee glazen alcohol in het bloed, blijkt uit gegevens van de Rijksoverheid.