Minder files op Brabantse wegen, veel snelwegen wél in de file top tien

Het aantal files op de Brabantse wegen is dit jaar afgenomen. Dat meldt de ANWB op basis van verkeersdata van TomTom. Ondanks deze positieve daling staan er toch behoorlijk wat wegen van onze provincie in de 'file top tien'.

Vergeleken met 2023 is de filezwaarte, de lengte maal de duur van de file, met drie procent gedaald. Dat terwijl dit landelijk juist is toegenomen met acht procent.

De daling is volgens de ANWB te verklaren door minder omrijdend verkeer. Vorig jaar waren er namelijk de langdurige afsluitingen van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug. Hierdoor moesten veel weggebruikers omrijden over andere wegen in Brabant.

De wegen in onze provincie zijn, samen met die van Zuid-Holland, het drukste van het land. Er staan maar liefst vier Brabantse wegen in de landelijke top tien van files.

File top tien

De reden voor de grote drukte op de weg is dat er in onze provincie veel doorgangsroutes zijn. Een van deze routes is de A27 van Lexmond naar Werkendam. De onbetwiste nummer één wat betreft files.

Verder staat op plek drie de A2 van knooppunt Empel naar Kerkdriel. Net voor de Maasbrug komen er veel snelwegen samen en wil het met grote regelmaat erg druk worden.

Slechts één plek lager staat de A58 van Tilburg-Reeshof naar Bavel. Iets verderop op deze snelweg, maar dan aan de andere kant, is het ook vaak druk tussen Moergestel en Oirschot. Dit stuk Brabantse snelweg staat op de zesde plaats in de lijst.

Drukker en drukker

Er wordt verwacht dat de drukte de aankomende jaren alleen maar zal stijgen. Volgens de organisatie neemt de verkeersdrukte vooral toe door bevolkingsgroei en de toename van het aantal voertuigen.

De volledige top tien van files: