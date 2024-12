Vitrine vol Eftelingschatten kapotgeslagen, maar er is niets gestolen

Er was eens.... een flinke barst in een van de ramen van het Efteling Museum. Iemand heeft vorige week de ruit van een vitrine vernield, waar oude Efteling-rekwisieten in liggen, zoals de dansende schoentjes en een kikker uit de oude fontein. Het is de vandaal niet gelukt om iets van deze schatten mee te nemen, want de ruit is niet helemaal doorgebroken.

In het Efteling Museum op het Anton Pieckplein in het pretpark liggen verschillende spullen die door de jaren heen verzameld zijn. Oude rekwisieten, schetsen van beroemde ontwerpers en zelfs een deel van de oude achtbaan Python. In de kamer Wonder Depot is het raam van een kast kapotgeslagen. Het Wonder Depot ziet eruit als een oude rommelzolder vol historische spullen.

Er zit nu flinke barst in het raam, maar het is niet gelukt om de ruit aan diggelen te slaan. Inmiddels is de barst met karton afgeplakt. Volgens pretparksite Looopings denken medewerkers van het pretpark zeker te weten dat het om een diefstalpoging gaat. Een woordvoerder van de Efteling kan dat niet bevestigen. Ze laat alleen weten dat er inderdaad een barst in de ruit zit en dat 'het doel' daarvan niet bekend is.