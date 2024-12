Dit is de weersvoorspelling voor de jaarwisseling

Bekijk het maar van de zonnige kant, want de meeste regen valt naast je. Een perfecte gezegde dat best nog weleens van pas kan komen tijdens de jaarwisseling. De kans op buien is namelijk erg groot, laat Johnny Willemsen van Weerplaza weten.

Het weekend begint, net als vrijdag, weer met mist. Vooral zaterdag start vrij koud met temperaturen net boven het vriespunt. Het blijft het hele weekend wel droog. Waar je de zon zaterdag wel ziet, is die kans er zondag niet. Het wordt een grijze dag met veel wolken en meer wind dan de dag ervoor. De temperatuur neemt wel iets toe en zal rond de vijf graden zijn. Maandag zal deze zelfs nog wat verder stijgen tot negen graden. Een vrij warme dag voor de tijd van het jaar. Natte jaarwisseling

En dan is het oudjaarsdag. Dat wordt een natte dag, verwacht Willemsen. "Het zijn geen grote hoeveelheden, maar kan wel echt een tijdje regen." Ondanks dat zullen de echte vuurwerkliefhebbers zich door weer en wind niet laten tegenhouden. Dat laatste lijkt wél positief gestemd. Met een matige wind is het ideaal voor vuurwerk. "Ik verwacht niet dat de wind zo hard zal zijn dat het vuurwerk een probleem wordt. En door de matige wind ontstaat er weinig mist en is het zicht beter." De temperatuur is dinsdag overdag met zeven tot acht graden niet verkeerd. Wanneer de klok 2025 slaat is het buiten ook niet verkeerd met vijf graden. Weer in 2025

Het nieuwe jaar begint met regen. "Het wordt een natte dag met een graad of zeven", vertelt de weerman. "Het wordt misschien nog wel natter dan oudjaarsdag." "Maar daarna wordt het kouder", voegt Johnny toe. "De temperatuur zal richting het vriespunt gaan. Ook kunnen we af en toe winterse buien verwachten in het nieuwe jaar."