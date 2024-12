Gezin van Maud zit al weken in de kou: 'We betalen wel 1200 euro huur'

Zo'n vijftig huishoudens in nieuwbouwwijk Bosakker in Veldhoven zitten al weken in de kou. Door storingen in de warmtepompen werkt de verwarming niet en in sommige gevallen is er geen warm water. Ook bij Maud Beerens, haar partner en hun driejarige dochter is het al wekenlang bibberen geblazen. "We zitten continu in de kou en dat is echt niet leuk meer."

Maud en haar gezin wonen sinds maart in het Wilgenroosje in de nieuwe wijk Bosakker. In hun huurhuis staat een warmtepomp. In het begin werkte die, maar sinds vijf weken niet meer. Daardoor hebben ze geen verwarming en weinig warm water. "Je moet opschieten in de douche, want anders krijg je koud water."

Verhuurbedrijf vb&t is op de hoogte gesteld toen de problemen begonnen. "Toen is er een monteur bij ons geweest en die heeft een probleem geconstateerd. Maar daarna heeft het verhuurbedrijf weer een ander bedrijf gestuurd dat het over een ander onderdeel had", vertelt Maud.

Niet alleen Maud zit zonder verwarming. Volgens haar hebben 53 andere huishoudens in de wijk er ook last van. "Sommige mensen hebben geen verwarming en anderen hebben geen warm water. We hebben een WhatsApp-groep aangemaakt omdat er zoveel problemen zijn."