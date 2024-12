Slaande ruzie in het tuincentrum door grote kerstuitverkoop

Als de gourmetstellen opgeborgen zijn, maar de geur nog in de gordijnen hangt, mag bij het tuincentrum alle kerstprullaria voor een spotprijs de deur uit. Voor kerstfanaten betekent dat een vroege wekker en inslaan geblazen. Al betekende dat vrijdagmorgen ook wat minder 'vrede op aarde'.

Bij tuincentrum Coppelmans in Veldhoven stond vrijdagmorgen de parkeerplaats afgeladen vol. Het is dag één van de sale. En dat roept een hoop op bij mensen. Spotgoedkoop een nieuwe kerstboom, kersthuis of ballen kopen. Derde kerstdag is daar het uitgelezen moment voor. "Je merkt dat het echt wel een beetje een graaicultuur is", vertelt medewerker Harold. Hij zag zijn klanten vanochtend met elkaar op de vuist gaan, omdat ze per se een bepaald kersthuisje wilden hebben. "Maar dat is gelukkig opgelost."

"Toen ik om 09:10 uur aan kwam kakken, stond de hele parkeerplaats al vol met auto's."

Ook onze verslaggever Lobke waagde zich aan het kerstgeweld. Zij wilde goedkoop een boompje op de kop tikken. "Ik dacht dat ik er vroeg was. Maar toen ik om 09:10 uur aan kwam kakken, stond de hele parkeerplaats al vol met auto's", lacht ze. Lobke was dus zeker niet alleen. In de rij raakte ze met een 34-jarige vrouw uit Waalre aan de praat. Haar naam geeft ze niet prijs, ze heeft zich namelijk een beetje laten gaan. "Ik kwam voor één kerstboom, maar ik heb er nu drie gekocht", vertelt de vrouw die uiteindelijk voor bijna 600 euro aan kerstinkopen heeft gedaan. "Ik vind het eigenlijk wel leuk om er wat meer in huis te zetten, volgend jaar. En met veertig procent korting kon ik ze niet laten staan."

Foto: Lobke Kapteijns.

Zo zijn er meer klanten die hun koopjeszucht niet kunnen bedwingen. Sommigen wonen net samen, anderen denken ook aan de kerstboom op het werk. "Ik dacht: laten we gewoon even inkopen doen met vijftig procent korting. Je kan zien dat dát heel goed gaat", vertelt een klant terwijl ze de kerstballen stevig tegen haar winterjas aan drukt. "Ik pak gewoon de ballen die ik mooi vind, dus dan maakt het me niet zoveel uit of het nog in de mode is. Het is toch een zwak voor een goede deal."

"Als ze op zijn, dan hebben ze pech."