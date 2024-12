Aartsrivalen Van der Poel en Van Aert tegenover elkaar

Mathieu van der Poel is in bloedvorm en won op tweede kerstdag ook de derde crosswedstrijd waarin hij in actie kwam. Vrijdag tijdens de Exact Azencross Loenhout gaat hij voor vier op een rij, maar daarbij moet hij wel zien af te rekenen met een andere crossgrootheid: Wout van Aert. De Belg ontbrak de laatste wedstrijden vanwege buikgriep en is van plan voor eigen publiek te laten zien wat hij kan.

Van der Poel tegen Van Aert, twee zeer getalenteerde wielrenners die we mogen zien als de absolute wereldtop. Als we naar de laatste zeven edities van de cross in Loenhout kijken, dan was het telkens één van de twee die op de hoogste trede van het podium klom. Van der Poel won vorig jaar en pakte al drie keer eerder de winst. Van Aert won in 2014, 2016, 2021 en 2022.

Kampioenschappen

Er is altijd de vraag: wie van de twee is beter? Als we naar Van Aert kijken, is zijn cv indrukwekkend. Van drie wereldtitels veldrijden (2016, 2017 en 2018) tot twee olympische medailles op de weg en van negen etappeoverwinningen in de Tour de France tot winst in grote klassiekers als de Amstel Gold Race, Milaan-San Remo en Gent-Wevelgem.

Van der Poel is in het veldrijden de laatste jaren bijna niet te kloppen en was al zes keer wereldkampioen. Ook op de weg en de gravelfiets was hij al eens wereldkampioen. Ook Van der Poel won een etappe in de Tour de France en Giro d'Italia en pakte klassiekers als Parijs-Roubaix, Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. Vergelijken is lastig, allebei hebben ze een enorme lijst aan overwinningen achter hun naam staan.

Beroemde clashes

De Belg en de in België woonachtige Nederlander vochten al heel wat duels uit. De mooiste was misschien wel tijdens het WK veldrijden 2023 in het Nederlandse Hoogerheide. Een uitzinnige menigte zag dat Van der Poel zijn grote concurrent klopte.