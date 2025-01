Dakar Rally moet kers op de appelmoes worden voor Gert-Jan van der Valk

Gert-Jan van der Valk is altijd op zoek naar avontuur. In zijn zakelijke leven en privé draait het om passie, vernieuwen en doorzettingsvermogen. In Vught is hij druk met de verbouwing van hotel Van der Valk, maar tussendoor rijdt hij ter ontspanning in Saudi-Arabië in een buggy de loodzware Dakar Rally. "Dat het altijd eerst over de appelmoes met de kers gaat, is niet erg want daar zijn we trots op." Een portret.

Bij de ingang van het hotel in Vught hangt een portret van opa Marinus en vader Gerrit van der Valk, de grondleggers van het grote, gelijknamige horecaconcern. Al vrij snel wordt duidelijk dat Gert-Jan (63) uit hetzelfde hout is gesneden. Ambitieus, ondernemend en doelgericht. "Ik ben vierentwintig uur per dag met mijn bedrijf bezig", zegt hij. "In ieder geval in mijn hoofd." De ondernemer vervolgt zijn weg naar 'De Witte', het kleine restaurant waar het huidige hotel omheen is gebouwd. Het is de plek waar het voor zijn ouders Gerrit en Toos ooit allemaal begon en waar de wieg van Gert-Jan stond. "Ik beleef toch wel een kippenvelmoment", zegt hij. "We moesten altijd dóór het restaurant heen als we naar de slaapkamers gingen. En boven sliepen we ooit met vier broers op een rijtje. Dat was altijd keet. Ik heb een prachtige jeugd in Vught gehad."

"Ik ben wel verslaafd aan avontuur, ja."

Gert-Jan leerde er ook veel. "Als jongetje van tien jaar oud pakte ik, gestoken in een fluwelen pakje, de jassen van de gasten aan. En mijn broers en zussen, we waren met zijn zevenen, liepen op hun dertiende of veertiende al in de bediening. De liefde voor de horeca zit in ons bloed en heel de familie is onderdeel van het succes." Dat succes bestaat onder meer uit de vele restaurants en hotels door heel Nederland, allemaal gerund door familie. Hard werk. Ter ontspanning deed Gert-Jan daarom aan jetskiën, motorcross en racen met een powerboot. Maar nu is rallyrijden zijn passie. En daarom doet hij mee aan de Dakar Rally, de zwaarste cross ter wereld.

Gert-Jan van der Valk in een powerboot.

"Het leidt mijn gedachten af en dat heb ik nodig om dagelijks te presteren", vertelt hij. "Het is niet de snelheid, maar de uitdaging die mij trekt. Jezelf elke keer overtreffen en nieuwe dingen meemaken. Bij racen met de powerboot zijn de golven steeds anders. Bij de Dakar Rally zijn de duinen waanzinnig. Ik heb dat avontuur wel nodig, ja." "Mijn werk is vergelijkbaar met de Dakar Rally", vervolgt Van der Valk. "Het is alles geven en maximale focus. Je bouwt een hotel, je komt even bij, en gaat door naar het volgende project. Bij de Dakar Rally heb je elke dag een bivak, de rustperiode, maar je weet ook dat je de volgende dag weer aan de bak moet. Elke dag is een nieuw avontuur."

"Van tegenstroom krijg je sterkere vissen."

Die zucht naar avontuur en het harde werken heeft de familie Van der Valk veel gebracht. Helaas ook vervelende dingen. Zo werd moeder Toos begin jaren tachtig ontvoerd. Toch maakte dit soort zaken de familieband juist alleen maar sterker. "We hebben heel veel meegemaakt", zegt hij daarover. "Maar tegen de stroom in krijg je sterkere vissen." Het is nu zaak om het bedrijf klaar te maken voor de volgende generatie. Zowel voor familie als gast. Voor het hotel in Vught betekent dat een grote verbouwing met behoud van het oude restaurant De Witte. "Er komen hier appartementen en nieuwbouw voor 250 hotelkamers", zo zegt hij om zich heen wijzend op de parkeerplaats. Tot slot is er een nog een bezoekje aan de enorme keuken van het hotel. En daar staat-ie dan: de appelmoes met de kers, het handelsmerk van Van der Valk. "Mensen hebben er het altijd over", besluit Gert-Jan van der Valk. "Hij wordt niet meer geserveerd bij gebakken tong, maar nog wel voor de kinderen en bij een schnitzel. Het is belangrijk geweest in ons bedrijf, een merk, en ik ben er trots op. Net als op mijn familie." Kijk hier naar Bivak Brabant Dakar om te zien hoe de Brabanders de zwaarste rally ter wereld beleven.

