Racende broers gaan gevecht aan met woestijnduinen, maar niet met elkaar

Het maakt ze eigenlijk niet uit wie aan het einde van de Dakar Rally de snelste van de twee is. Voor de broers Ben en William de Groot is het belangrijker dat ze de finish halen van de zwaarste rally te wereld door Saudi-Arabië. Allebei groente- en fruithandelaren in hun eigen racetruck. "Iedereen wil geloof ik top drie rijden, maar daarvoor is het podium toch echt te klein."

Relaxed, maar oplettend lopen Ben en William de Groot door hun filiaal in Breda. De een woelt even door de spinazie en de ander knijpt in een mandarijntje. De handel draait bij De Groot Groente en Fruit om kwaliteit. Het is hun leven. "Hier ligt onze passie", zegt Ben de Groot. "We zijn vroeger in een fruitkistje geboren. We zijn er van vroeg tot laat mee bezig."

Op een goede tweede plaats staat de Dakar Rally. Ook hier gaat het hart van de twee broers sneller van kloppen. Het is pure adrenaline", zegt broer William. "Je weet dat de start er is, maar nooit of je de eindstreep wel haalt. Dat is altijd onzeker.

Als broers leiden ze samen een groot bedrijf met ieder hun eigen taak. Tijdens de Dakar Rally zijn ze ook één team, maar besturen ze allebei een eigen truck. "Wij zijn als broers een plus en- en minpool", vervolgt William. "Waarbij iedereen zich afvraagt wie de plus en wie de min is, haha. Ik ben superblij dat hij mee gaat naar de Dakar Rally. Hij heeft me daar al eens uit de problemen gehaald. We zijn net zoals in ons bedrijf één team."

"Het is heel leuk om dit met mijn broer te doen, want alleen is maar alleen", vult Ben aan. "Ik leer van hem en hij van mij. Het gaat erom dat we samen leuke dingen doen."

Al lopend door de zaak stopt het tweetal even bij de honderden dozen bananen. Ze glunderen. "Dit is toch top", zegt Ben. "Het zijn mooie middelmaten en nog een beetje groen. Dan zijn ze mooi op tijd rijp bij de consument. Kwaliteit is belangrijk voor ons en daar zijn we altijd mee bezig."