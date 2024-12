Grote rookpluimen uit Teslafabriek: meerdere accu's in brand

Er is brand uitgebroken bij de Teslafabriek in Tilburg. Bij de loods van het automerk aan de Asteriastraat zijn zaterdagmiddag flinke pluimen witte rook te zien. Meerdere autoaccu's die in de loods liggen opgeslagen zouden in brand staan. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant raakte er niemand gewond.

De brand begon rond half drie 's middags. Hoe de brand bij de accu's precies is ontstaan is nog niet duidelijk. Ook is het niet duidelijk hoeveel schade er is aan de fabriek en/of de auto's. Volgens de veiligheidsregio zorgt de sprinklerinstallatie er voor dat de brand zich niet verder verspreidt. Alle vijftig werknemers die aan het werk waren zijn veilig naar buiten gebracht. De brandweer laat de accu's nu onderdompelen in een zogeheten dompelbak. Dat is een container gevuld met water zodat de accu's kunnen afkoelen.