Recordaantal bezoekers verwacht bij Eindhovense nieuwjaarsshow

In de gloed van de Lichttoren, in hartje Eindhoven, wordt tijdens oud en nieuwe voor de tweede keer de nieuwjaarsshow New Years EHVE gehouden. Op de eerste show kwamen ruim 14.000 mensen af om het nieuwe jaar in te luiden. De organisatie denkt dat de opkomst dit jaar bijna zal verdubbelen - naar verwachting komen er zo’n 25.000 bezoekers.

Rens Knapen & Studio 040 Geschreven door