Indrukwekkende Harrie Lavreysen sprint opnieuw naar een titel

Harrie Lavreysen deed zaterdagavond wat er van hem werd verwacht. De 27-jarige baanwielrenner uit Luyksgestel was tijdens het NK in Apeldoorn het snelste op het onderdeel sprint. "Ik ben aan het einde van mijn Latijn, maar ik wilde zo graag in actie komen voor eigen publiek."

Voor Lavreysen zit 2024 erop. En hoe anders dan winnend sloot hij een zeer succesvol jaar af. De Brabander was in de halve finale van het NK te sterk voor Daan Kool en in de finale rekende hij af met Tijmen van Loon.

Lavreysen kwam vrijdag ook in actie in het stadion in Apeldoorn en pakte goud op het onderdeel keirin. "Ik ben ook met deze trui weer blij. Wat een jaar was dit", zei de Luyksgestelnaar toen.

Hij was niet de enige Brabander die zaterdag een medaille veroverde. Lonneke Geraerts uit Luyksgestel pakte brons op het onderdeel sprint. Bij de koppelkoers werd Philip Heijnen uit Wanroij derde samen met Cees Bol.