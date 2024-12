Onstuimige jaarwisseling, maar vanaf vrijdag kans op winterse kou

Het lijkt erop dat we in 2025 eindelijk wat winterse kou mogen verwachten. Na een jaar vol warmterecords wordt het vanaf vrijdag flink kouder en is er zelfs kans op sneeuw. Dat zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza. Maar voordat het zover is, krijgen we eerst een onstuimige jaarwisseling met veel wind en regen.

De laatste dagen van het jaar worden allesbehalve rustig. Maandag wordt het een bewolkte dag met temperaturen rond de 8 graden. “Het wordt zachter, maar de wind gaat flink aantrekken, vooral tijdens de jaarwisseling,” vertelt Lafeber. Hij verwacht dan windsnelheden tot wel 75 kilometer per uur in Brabant. Winderige jaarwisseling

Voor wie van plan is om vuurwerk af te steken: pas op, want met deze wind waait een flesje met vuurpijl snel om, waarschuwt de weerman. De dagen na de jaarwisseling blijven ook onstuimig. “In de nacht van 1 op 2 januari wordt de wind nog sterker,” waarschuwt Lafeber. Aan de westkant van Brabant kan de wind zelfs snelheden tot 100 kilometer per uur bereiken. De temperatuur blijft tot vrijdag zacht: "Het wordt ongeveer acht graden." Sneeuwballen en schaatsen?

De kans dat we in het nieuwe jaar sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen bouwen wordt wel steeds groter. "Echt winterweer is een groot begrip", zegt Lafeber, "maar het gaat wel aanzienlijk kouder worden en er kan winterse neerslag vallen." Dat past ook goed bij deze tijd van het jaar, legt Lafeber uit. Of we ook echt kunnen schaatsen durft hij nog niet te beloven. “Om te kunnen schaatsen, moet het een aantal dagen achter elkaar flink vriezen én windstil zijn. Dat zit er voorlopig nog niet in. Overdag blijft het soms boven nul, maar ’s nachts gaat het wel vriezen,” aldus de weerman. Hoewel er vanaf vrijdag kans is op sneeuw, staat eerst een stormachtige start van het nieuwe jaar op ons te wachten. Houd dus rekening met harde wind en regen tijdens de jaarwisseling, voordat de winterse kou zijn intrede doet.