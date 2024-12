Man overleden bij grote brand in huis: 'We riepen nog: springen!'

Bij een grote woningbrand aan de Loderstraat in Eindhoven is zondagmiddag een dode gevallen. Het gaat om de eigenaar van het huis. In verband met de vele rook die vrijkomt is er een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving.

Het slachtoffer - een man - stond voor het raam op de eerste etage. Voorbijgangers zagen dat de deur in brand stond en hebben dat gemeld bij de hulpdiensten. "'Springen, spring naar beneden', riepen ze nog naar hem", vertelt Willy Smets. Zijn zus woont in de buurt dus hij was direct die kant uit gekomen. Ze zagen het slachtoffer 'al wat zwartgeblakerd' voor het raam staan. "Maar hij durfde niet te springen", denkt Willy. "Hij is binnengebleven, en nu is hij helaas dood." Het overlijden heeft zichtbaar indruk gemaakt op Willy. De brand ontstond even voor drie uur. De Veiligheidsregio liet op dat moment al weten dat er mogelijk nog iemand in het huis aanwezig zou zijn. Later bleek dit dus inderdaad het geval. Slachtoffer uit het raam gehaald

Het inmiddels overleden slachtoffer werd met een ladder uit een raam op de eerste etage naar beneden gehaald. Vervolgens werd er snel een wit laken over hem heen gelegd.

Foto: SQ Vision Mediaprodukties

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens de Officier van Dienst heeft de brand ook bij de buren links en rechts van de woning schade aangericht. Hoe erg de schade precies is, is nog niet duidelijk. Maar volgens de officier 'zorgt een brand altijd voor rook- en waterschade'. NL-Alert

Het vuur is inmiddels onder controle. Er kwam vooral nog veel rook uit de eerste etage en van onder het dak. "Vanwege de mist blijft de rook heel laag hangen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De Veiligheidsregio heeft daarom een NL-Alert verstuurd, in verband met de slechte luchtkwaliteit. "Brand met veel rook in Loderstraat Eindhoven", staat er in het waarschuwingsbericht. "Sluit ramen en deuren. Zet ventilatie uit." Er zijn vijftien woningen ontruimd. De bewoners worden tijdelijk opgevangen in een verzorgingstehuis. Momenteel worden er metingen, onder andere naar de hoeveelheid koolstofmonoxide in de lucht, uitgevoerd.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision