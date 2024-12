Auto met klein kind botst tegen boom, bestuurder en kind naar ziekenhuis

Een vrouw is maandagochtend met een klein kind in de auto tegen een boom gebotst op De Tinnegieter in Heeze. Zowel het kind als de automobilist zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk wat de verwondingen van de vrouw en het kind zijn. Waarom de auto van de weg raakte en vervolgens tegen de boom botste, wordt nog onderzocht. De weg is afgesloten door de politie.