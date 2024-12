Vuurwerkvrije vakantieparken helemaal vol: ‘Hebben jaar geleden al geboekt’

Nog even en dan knallen we massaal het nieuwe jaar in. En al dat geknal, daar zien steeds meer mensen als een berg tegenop, bijvoorbeeld vanwege een gestrest huisdier. Een groeiend aantal brengt oud en nieuw daarom door op een vuurwerkvrij vakantiepark. “We zitten helemaal vol en tachtig procent van de gasten heeft een huisdier”, vertelt Marcel van Dijk van vakantiepark Duc de Brabant.

En Karen is niet de enige. Steeds meer huisdiereigenaren ontvluchten de knallen op het park. “Wij hebben een jaar geleden al geboekt”, vertelt Ingrid Roozendaal uit Heemskerk. “Vorig jaar hadden onze bulldogs zoveel stress, ik dacht dat ze door de ruit naar buiten zouden vliegen. Dat is voor ons ook geen fijne jaarwisseling.”

Als we over het park lopen, worden we enthousiast begroet door een vrouw met vijf honden. Ze viert iedere jaarwisseling op het park in Diessen. “Bij ons in Den Haag steken ze bommen af”, vertelt Karen Visman. “Drie van mijn honden krijg ik ’s avonds niet meer naar buiten. De eerste nacht hier sloeg hij ook even angstig zijn poot om de riem”, wijst ze naar een van de honden. “Maar nu vinden ze het hier heerlijk. Even rust.”

Op het park staan 148 bungalows. De meeste daarvan zijn huisdiervrij, maar voor oud en nieuw is een uitzondering gemaakt. “De vraag is zo groot dat we in alle huisjes dieren toestaan”, legt Van Dijk uit. “Tachtig procent van de boekingen is met huisdier. En dan zorgt de schoonmaak er achteraf uiteraard voor dat de volgende gasten daar niks meer van merken.”

De eigenaar van het park merkt dat er steeds meer vuurwerkvrije parken komen. “Voorheen zaten we soms al een jaar van tevoren volgeboekt voor oud en nieuw. Nu is het aanbod groter en druppelden de boekingen wat langzamer binnen. Maar we zitten nog steeds vol.”

Of je op het park helemaal geen knallen hoort? “De omgeving hebben we niet in de hand, dus het kan best zijn dat er bij een afgelegen boerderij een vuurpijl wordt afgestoken”, zegt Van Dijk. “Maar op het park is het rustig.” Ingrid: "Gister hoorde ik in de verte wat, maar dat is niet te vergelijken met hoe het thuis is."

En dat merkt ook Diana Dobbelaere uit Breda nu al. “Ze zijn veel relaxter hier. Een van mijn honden moet rond deze tijd altijd medicatie, maar hier heeft hij nog niks hoeven gebruiken.” En ook de bulldogs van Ingrid kunnen uitkijken naar een rustig oud en nieuw. “En we hebben voor volgend jaar ook alweer geboekt.”