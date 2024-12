Michael van Gerwen bij beste acht van de wereld na derde winst op WK

Michael van Gerwen heeft de laatste acht bereikt op het WK Darts in Londen. Hij versloeg maandagavond de Zweedse Nederlander Jeffrey de Graaf met 4-2.

Van Gerwen begon uitstekend aan de wedstrijd en stond in no time 2-0 in sets voor. "Daarna ging ik wat cruisen", vertelde Van Gerwen aan Sky Sports en prompt won De Graaf de volgende twee sets. "Daarna heb ik me herpakt en werd ik weer veel sterker. Dit was een van mijn betere wedstrijden."

Van Gerwen miste in de zesde set nog een matchdart op dubbel 12. Maar, in de volgende beurt was het wel raak. De Graaf had zich toen al lang bij zijn verlies neergelegd.

Callan Rydz

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen (35) neemt het nu in de kwartfinale op tegen de Engelsman Callan Rydz. Die won maandag in zeven sets van Robert Owen uit Wales (4-3).

Van Gerwen zei na de wedstrijd dat hij uitkijkt naar het spelen van de kwartfinale op Nieuwjaarsdag. "Maar, ik mis mijn vrouw en kinderen wel", zei Van Gerwen, die vrijwel elk jaar Oud en Nieuw alleen doorbrengt op zijn hotelkamer in Londen.

Beste speler

Van Gerwen is de na de uitschakeling van wereldkampioen Luke Humphries en nummer twee op de plaatsingslijst, Michael Smith, nu de hoogst geplaatste speler. In een eventuele halve finale wacht de winnaar van de wedstrijd tussen Dobey en Price.

Wright en Bunting gaan uitmaken wie in de andere halve finale komt. Een van hen gaat dan spelen tegen Aspinall of de winnaar van de wedstrijd Littler - Joyce.