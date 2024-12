Een vrouw is dinsdagmorgen gewond geraakt na een frontale aanrijding. De botsing van de twee auto's was op de Oost-Om in Gemert. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is een grote ravage op de weg door het ongeluk. Beide auto's zijn zo beschadigd, dat ze moeten worden opgehaald door een bergingsbedrijf. Hierdoor is de weg in beide richtingen afgesloten. De politie doet onderzoek op de plek van de botsing.

Vrouw gewond na botsing tussen twee auto's (foto: Harrie Grijsseels/SQ Vision).