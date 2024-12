Brabantse Nieuwjaarsduiken kunnen doorgaan, maar zeker niet voor iedereen

Vanwege de weersvoorspellingen gaan Nieuwjaarsduiken aan de kust vrijwel allemaal niet door. In Brabant hoeft vooralsnog niks te worden afgelast, maar de gevoelstemperatuur is door de harde wind een stuk lager. Hoe kun je je het beste voorbereiden als je toch het koude water in wil? "Een goede warming-up is het belangrijkst. Als je dan uit het water komt, voel je je fantastisch", aldus fanatiek winterzwemster Monique Fransen uit Diessen.

In de koude maanden van 2017 maakte Monique kennis met winterzwemmen. Ze ging zelfs een week mee naar Rusland, waar ze met min 27 graden het water inging. "Hoe kouder het water is, hoe heftiger. Maar als je dan weer op de kant staat, komen er gelukshormonen vrij. Ik ben een Walrusclub (zo wordt winterzwemmen in Rusland en Oekraïne genoemd) in Diessen begonnen om mijn enthousiasme met anderen te delen. Het is mooi om te zien dat de belangstelling toeneemt."

Tussen oktober en april gaat haar club twee keer per week het water in. "Vooraf zorgen we ervoor dat we warm zijn. Eigenlijk is het goed als het zweet al op je rug staat. Je springt niet in het water, maar gaat er rustig in. Dit is belangrijk om je ademhaling te controleren. Je kunt anders een soort van hyperventilatie krijgen, dat is in het water heel gevaarlijk. Het gevoel van winterzwemmen is heerlijk. Sommige deelnemers zeggen dat ze door het koude water in te stappen energie voor een hele week hebben."

Zelf organiseert ze op 1 januari een kleine Nieuwjaarsduik. Op diverse andere plekken in Brabant gaan in totaal duizenden mensen het water in. Volgens Monique is een duik niet altijd goed voor iedereen. “Als je grieperig bent of verkouden, dan zou ik het zeker niet adviseren. Je kunt dan nog zieker worden. En als je last van bijvoorbeeld hartfalen of een hoge bloeddruk hebt, raad ik het sterk af."