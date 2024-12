Podium op Lichttoren: Eindhoven bijna klaar voor New Years EHVE

Op het 18 Septemberplein in Eindhoven zijn de laatste voorbereidingen in volle gang voor de tweede editie van New Years EHVE, een gratis feest tijdens oud en nieuw. Dit jaar wordt het dubbel zo groot als vorig jaar, stelt de organisatie. Dat zou ook te merken moeten zijn in het aantal bezoekers. Waren er dat vorig jaar nog 14.000, dit jaar worden 25.000 feestvierders verwacht.

Studio040 Geschreven door