'PSV heeft eerste winterse versterking binnen, aanvaller kost 3 miljoen'

PSV heeft de eerste versterking van het nieuwe jaar zo goed als binnen. De in Amerika geboren Esmir Bajraktarevic zou na zijn medische keuring officieel worden vastgelegd, melden diverse media. De rechtsbuiten zou zelf al akkoord zijn met de Eindhovenaren.

PSV bereikte eerder al een akkoord met New England Revolution, de huidige club van de speler met Bosnische roots. Het wachten was op het jawoord van Bajraktarevic zelf. Dat zou er nu dus ook zijn, waardoor alleen de medische keuring nog afgevinkt moet worden. Die zal later deze week plaatsvinden.

Met Bajraktarevic - die zo'n drie miljoen euro moet kosten - haalt de ploeg van Peter Bosz een vervanger binnen voor Hirving Lozano. De Mexicaan verlaat Eindhoven deze winter voor een avontuur bij San Diego FC.