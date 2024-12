De Tilburgse vuurwerkshow is op oudjaarsavond al eerder de lucht in gegaan. Vanwege het weer is de show op de Piushaven al om zeven uur begonnen. Bekijk hier de beelden voor een vervroegde vuurwerkshow.

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision