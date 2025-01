Motorrijders springen door een brandende hoepel: 'Ik vind dat keiskôn'

Met een motor door een brandende hoepel springen. Het klinkt gevaarlijk, maar in Boekel doen ze het al veertig jaar en het gaat altijd goed. Op oudejaarsavond laten de motorrijders van MC De Vlammers de champagne staan om midden in het dorp te crossen. De 19-jarige Luuk van Lieshout doet dit jaar voor het eerst mee. "In het begin is het spannend, maar na twee keer springen niet meer."

Het is een echte 'Boekelse traditie' waar heel het dorp voor uitloopt. "Het is ooit begonnen als lolletje met oud en nieuw en het is uitgegroeid tot wat het nu is", vertelt organisator Peter Hanegraaf. "We hebben nog nooit ongelukken gehad en er wordt niet gedronken door de motorrijders en medewerkers." Luuk is pas twee maanden lid van motorclub De Vlammers en hij gaat dit jaar voor het eerst door een vuurhoepel springen. "Ze vroegen of ik mee wilde doen en ik dacht: waarom niet?", vertelt hij na zijn eerste motorsprongen. Het springen ging goed, alleen werd zijn motor te warm toen hij een 'burnout' deed. "Dan laat je je band oproken. Nu is 'ie warm, maar dat komt zo wel weer goed."

"Door een vuurhoepel heen springen is grof hè. Man, man, man."

De vrienden van Luuk zijn apetrots. Springend en lallend hangen ze om hem heen. "Verstand op nul, gas op honderd", schreeuwen ze. Ook Meindert vindt het stoer van 'zunne maat'. "Ik vind dat keiskôn. Ik was gruwelijk benieuwd. En een beetje gezonde zenuwen voor hem. Ik zou het zelf absoluut niet doen. Door een vuurhoepel heen springen is grof hè. Man, man, man."

Luuk Horijon in zijn lichtjespak crosst voorbij.

Het spektakel trekt veel bekijks. Families, vrienden en jongeren staan allemaal te kijken naar de motorspringers. "Het is heel knap. Vroeger vlogen ze over de rotonde heen, maar de rotonde is nou weg", vertelt een vrouw uit de buurt. En ook oude Vlammers zijn aanwezig. "Het is fantastisch. Echt top. dit kan alleen in Boekel", vertelt een oud-motorrijder van de club.

"Ik ben een rijdende kerstboom."

En naast Luuk van Lieshout doet er nog een Luuk mee. De 25-jarige Luuk Horijon springt al twee jaar. "Je moet niet te veel nadenken, want dan doe je niks meer." En hoe hij traint voor de vuursprong? "Eigenlijk niet. Ik spring maar een keer in het jaar door een brandende hoepel. In de middag moeten we wel een oefensprong doen." Dat springen doet Luuk ook nog eens in een mooi lichtgevende onesie. "Ons oma heb ik aan het breien gezet. Ze heeft er lichtjes opgemaakt. Ik ben een rijdende kerstboom", lacht hij. Oma staat trots toe te kijken achter een hek. "Ik vind het eigenlijk wel spannend hoor. Als er maar niks gebeurd."