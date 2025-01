Flynn is op nieuwjaarsnacht geboren: 'Precies op de uitgerekende datum'

Voor veel mensen was het een bijzondere nacht met weinig slaap, maar voor Niek en Mandy Brasser uit Geldrop al helemaal. Voor deze twee geen champagne en vuurwerk, maar wel een heel mooi wonder. Zij zijn in de nacht van oud en nieuw namelijk trotse ouders geworden van Flynn. "Precies op de uitgerekende datum. Dat schijnt maar vier procent voor elkaar te krijgen."

De kleine jongen kwam om zeven over vijf ter wereld in het Máxima MC Ziekenhuis in Eindhoven. Het was een hectische nacht voor de kersverse ouders. "Het is ons eerste kindje en het gaat goed met ons", laat vader Niek weten vanuit het ziekenhuis. "Het begon gisterenavond al een beetje, zo net na het avondeten. En vannacht heeft het goed doorgezet."

Niek en Mandy zijn blij dat deze gekke nacht goed is verlopen. "Ik was heel relaxed, maar voor mijn vrouw was het wel wat meer werken. Gelukkig ging het allemaal vrij voorspoedig en snel dus dat is heel fijn", zegt Niek. "En met de kleine is ook alles goed. Alles zit erop en eraan, zijn vingertjes en teentjes en zijn stembanden heeft hij ook al laten horen."